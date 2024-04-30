Будинок вчених через суд повернули громаді Львова

Прокурори через суд повернули Будинок вчених громаді Львова.

Про це повідомили у Львівській обласній прокуратурі.

Правоохоронці встановили, що Львівська обласна організація профспілки працівників освіти і науки України без правових підстав зареєструвала право власності на Будинок вчених. Але нежитлова будівля площею 3 200 кв. м. належить до списку пам’яток, що не підлягають приватизації. Фактично, Будинок вчених використовується з метою отримання прибутку, що суперечить поняттю неприбуткової організації.

Тож приміщення належало до обласної комунальної власності і правових підстав для оформлення та передачу його у приватну власність не було. Прокурори довели, що Львівська обласна організація профспілки працівників освіти і науки України безпідставно заволоділа пам’яткою.

Відтак, Господарський суд погодився з доводами прокурорів та постановив повернути Будинок вчених законному власнику.

Фото: з відкритих джерел