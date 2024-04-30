В Одесі відновили фігури лева й орлів на фасаді історичного будинку: фото

254
Ірина Маймур
share share

В Одесі встановили фігури лева та орлів на фасаді історичному будинку Луцького. Він розташований на вулиці Маразліївській, 2.

Про це повідомляє Думська.

Відновлення фігур профінансував бізнесмен Олександр Варваренко. Він є власником частини приміщень у будинку.

Копії скульптур на замовлення бізнесмена виготовив скульптор Юрій Янакій.

Підприємець відреставрував головний вхід і парадну та тричі подавав до міськради проєкт реставрації будинку. Однак місто не надавало дозвіл на встановлення скульптур.

Будинок Луцького на Маразліївській, 2 звели у 1902–1903 роках. Проєкт будівлі належить архітектору Мойсею Лінецькому в співавторстві із Самуїлом Гальперсоном. До краху російської імперії тут було відділення Дворянського й Селянського банків.

Згідно з архівними фото, кутова частина будівлі колись була увінчана скульптурою лева, а вишукано декоровані пілони — орлами. За радянських часів багатий декор будівлі, зокрема більшість маскаронів, було втрачено.

Фото: Думська

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 30 квітня 2024
одеса відбудова
share share
6 екологічних організацій Києва, до яких може приєднатись кожен 6 екологічних організацій Києва, до яких може приєднатись кожен Забудовник "Ковальська" забрала позов проти активіста через будівництво на Жилянській Забудовник "Ковальська" забрала позов проти активіста через будівництво на Жилянській Прокуратура Києва подала в суд на власника садиби Бубнова: вимагають охоронний договір і ремонту Прокуратура Києва подала в суд на власника садиби Бубнова: вимагають охоронний договір і ремонту У парку "Кіото" відкрили оновлений сад каменів У парку "Кіото" відкрили оновлений сад каменів
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.