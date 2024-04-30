В Одесі відновили фігури лева й орлів на фасаді історичного будинку: фото

В Одесі встановили фігури лева та орлів на фасаді історичному будинку Луцького. Він розташований на вулиці Маразліївській, 2.

Про це повідомляє Думська.

Відновлення фігур профінансував бізнесмен Олександр Варваренко. Він є власником частини приміщень у будинку.

Копії скульптур на замовлення бізнесмена виготовив скульптор Юрій Янакій.

Підприємець відреставрував головний вхід і парадну та тричі подавав до міськради проєкт реставрації будинку. Однак місто не надавало дозвіл на встановлення скульптур.

Будинок Луцького на Маразліївській, 2 звели у 1902–1903 роках. Проєкт будівлі належить архітектору Мойсею Лінецькому в співавторстві із Самуїлом Гальперсоном. До краху російської імперії тут було відділення Дворянського й Селянського банків.

Згідно з архівними фото, кутова частина будівлі колись була увінчана скульптурою лева, а вишукано декоровані пілони — орлами. За радянських часів багатий декор будівлі, зокрема більшість маскаронів, було втрачено.

Фото: Думська