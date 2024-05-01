У Києві відновить роботу екскурсійний трамвай-кафе до Пущі-Водиці

57
Наталія Габрух
share share

На вулиці Києва повертається екскурсійний трамвай-кафе до Пущі-Водиці.

Про це повідомляють на сторінці трамваю-кафе у соцмережах.

“Кияни та гості знову зможуть насоджуватись прогулянкою на трамваї-кафе до Країни Білок в Пущу-Водицю. Поки немає дефіциту електрики, приходьте покататись та послухати історії з життя киян”, — йдеться у дописі.

Перша екскурсія під назвою “Таємниці Пущі-Водиці” відбудеться 18 травня. Забронювати місця можна за посиланням.

Фото: зі сторінки трамваю-кафе у соцмережах

Плануєте покататися на екскурсійному трамваї-кафе до Пущі-Водиці?
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 01 травня 2024
share share
Таню Муіньо стала режисеркою номеру alyona alyona & Jerry Heil на Євробаченні Таню Муіньо стала режисеркою номеру alyona alyona & Jerry Heil на Євробаченні На Академмістечку демонтували МАФи На Академмістечку демонтували МАФи Литва планує до кінця року побудувати шість підземних шкіл в Україні Литва планує до кінця року побудувати шість підземних шкіл в Україні У музеї в Пирогові відновили вітряк, який 50 років чекав ремонту У музеї в Пирогові відновили вітряк, який 50 років чекав ремонту
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.