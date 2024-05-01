У Києві відновить роботу екскурсійний трамвай-кафе до Пущі-Водиці

На вулиці Києва повертається екскурсійний трамвай-кафе до Пущі-Водиці.

Про це повідомляють на сторінці трамваю-кафе у соцмережах.

“Кияни та гості знову зможуть насоджуватись прогулянкою на трамваї-кафе до Країни Білок в Пущу-Водицю. Поки немає дефіциту електрики, приходьте покататись та послухати історії з життя киян”, — йдеться у дописі.

Перша екскурсія під назвою “Таємниці Пущі-Водиці” відбудеться 18 травня. Забронювати місця можна за посиланням .

Фото: зі сторінки трамваю-кафе у соцмережах