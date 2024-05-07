У Хмельницькому лікарня вперше почала продавати електроенергію від сонячних панелей

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Наталія Габрух
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Хмельницький лікувально-діагностичний центр вперше почав продавати в мережу електроенергію, яку виробив за допомогою сонячних панелей на своєму даху.

Про це повідомляє голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус.

Це стало можливим завдяки встановленим минулого року на дахах трьох медичних закладів міста сонячних панелей загальною потужністю у 100 кВт.

Зазвичай, сонячні панелі на дахах лікарень виробляють електроенергію для власних потреб. Але відтепер в години, коли вони виробляють електроенергії більше, ніж поліклініки споживають, вироблений надлишок продається в мережу.

“Вперше лікарня стала виробником електричної енергії та видає додаткові кіловати електричної енергії в енергосистему”, — коментує Андрій Герус.

Фото: Андрій Герус

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Опубліковано: 07 травня 2024
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