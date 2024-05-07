Києву повернули приміщення аптеки у Дніпровському районі вартістю 12 млн грн

Прокуратура через суд повернула у комунальну власність приміщення аптеки вартістю понад 12 млн гривень у Дніпровському районі Києва.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Зазначається, що у 2019 році на підставі підроблених документів право власності на ці приміщення зареєстрували за фізичною особою. Згодом приміщення внесли до статутного капіталу юридичної особи.

У зв’язку з цим, у серпні 2022 року окружна прокуратура звернулася до суду з позовом про скасування незаконної державної реєстрації права власності на комунальне майно.

Дніпровський районний суд погодився з доводами прокурора та задовольнив вказаний позов у повному обсязі.

Фото: пресслужба Київської міської прокуратури