Києву повернули приміщення аптеки у Дніпровському районі вартістю 12 млн грн

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Наталія Габрух
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Прокуратура через суд повернула у комунальну власність приміщення аптеки вартістю понад 12 млн гривень у Дніпровському районі Києва.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Зазначається, що у 2019 році на підставі підроблених документів право власності на ці приміщення зареєстрували за фізичною особою. Згодом приміщення внесли до статутного капіталу юридичної особи.

У зв’язку з цим, у серпні 2022 року окружна прокуратура звернулася до суду з позовом про скасування незаконної державної реєстрації права власності на комунальне майно.

Дніпровський районний суд погодився з доводами прокурора та задовольнив вказаний позов у повному обсязі.

Фото: пресслужба Київської міської прокуратури

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Опубліковано: 07 травня 2024
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