Вартість реконструкції Шулявського моста зросла до 2,45 млрд гривень

766
Ірина Маймур
share share

КМВА перезатвердила проєкт реконструкції Шулявського шляхопроводу. Відповідне розпорядження від 13 березня опубліковала КМДА.

Згідно з документом, сума реконструкції шляхопроводу зросла майже до 2,45 млрд грн.

На старті вартість становила 599 млн грн. У жовтні 2019 року ремонт коштував 1,05 млрд грн. Вартість станом на кінець березня 2020-го, становила вже 1,99 млрд грн.

У лютому 2024 року Київська міська прокуратура подала позов на "переможця" торгів на реконструкцію розвʼязки на Шулявці ТОВ "Північно-український будівельний альянс" з вимогою стягнути з нього 1,1 мільярда гривень.

Встановлено, що КП Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд міста Києва через систему Prozorro провела торги на проведення робіт з реконструкції розв’язки. У результаті цих торгів переможцем "визнали" приватне товариство, з яким Дирекція уклала договір на 598,5 млн грн.

Потім ціна робіт зросла майже удвічі, і станом на початок 2024 року компанія вже отримала понад 1,1 млрд грн.

У 2019 році Антимонопольний комітет визнав, що Альянс переміг на тендері у результаті змови.

Фото: фейсбук-сторінка "Шулявський міст"

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 08 травня 2024
share share
promo
Кияни просять очистити станцію метро “Площа Українських Героїв” від реклами — петиція Кияни просять очистити станцію метро “Площа Українських Героїв” від реклами — петиція Пивоварня Шульца на Деміївці може втратити статус пам’ятки Пивоварня Шульца на Деміївці може втратити статус пам’ятки Євген Клопотенко запустив сервіс замовлення шеф-кухаря додому: як ним користуватися Євген Клопотенко запустив сервіс замовлення шеф-кухаря додому: як ним користуватися На Дарниці намагалися привласнити приміщення аптеки вартістю 12 млн грн На Дарниці намагалися привласнити приміщення аптеки вартістю 12 млн грн
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.