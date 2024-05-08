Вартість реконструкції Шулявського моста зросла до 2,45 млрд гривень

КМВА перезатвердила проєкт реконструкції Шулявського шляхопроводу. Відповідне розпорядження від 13 березня опубліковала КМДА.

Згідно з документом, сума реконструкції шляхопроводу зросла майже до 2,45 млрд грн.

На старті вартість становила 599 млн грн. У жовтні 2019 року ремонт коштував 1,05 млрд грн. Вартість станом на кінець березня 2020-го, становила вже 1,99 млрд грн.

У лютому 2024 року Київська міська прокуратура подала позов на "переможця" торгів на реконструкцію розвʼязки на Шулявці ТОВ "Північно-український будівельний альянс" з вимогою стягнути з нього 1,1 мільярда гривень.

Встановлено, що КП Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд міста Києва через систему Prozorro провела торги на проведення робіт з реконструкції розв’язки. У результаті цих торгів переможцем "визнали" приватне товариство, з яким Дирекція уклала договір на 598,5 млн грн.

Потім ціна робіт зросла майже удвічі, і станом на початок 2024 року компанія вже отримала понад 1,1 млрд грн.

У 2019 році Антимонопольний комітет визнав, що Альянс переміг на тендері у результаті змови.

Фото: фейсбук-сторінка "Шулявський міст"