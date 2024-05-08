Пивоварня Шульца на Деміївці може втратити статус пам’ятки

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Наталія Габрух
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Фонд національного добробуту Криму просить суд позбавити статусу памʼятки пивоварню Шульца, що на Деміївці.

Про це повідомив активіст Дмитро Перов з посиланням на ухвалу суду опубліковану в Державному реєстрі судових рішень.

В своїй аргументації позивачі зазначають, що такий статус суттєво обмежує їх права власника обʼєкту.

На місці колишньої броварні хочуть побудувати Кримськотатарський культурно-освітній центр, який включатиме: школу, мечеть та культурно-діловий центр із розміщенням музею, конференц залу, кафе, гуртків та магазинів в національному стилі.

Пивзавод Карла Шульца має історико-культурну цінність та внесений до переліку об’єктів ХІХ-ХХ ст., яким може загрожувати знищення або пошкодження.

Нагадаємо, у березні минулого року стало відомо, що на місці пивзаводу Шульца планують збудувати кримськотатарський культурно-освітній комплекс на 5000 осіб на території в 30 тисяч кв.м.

Вже у квітні Київська міська прокуратура наклала арешт на комплекс історичних будівель колишньої пивоварні Шульца. Тепер за законом демонтувати історичні будівлі не можна.

А у вересні 2023 року комплекс історичних будівель пивоварного заводу родини Шульца визнали об'єктом культурної спадщини Києва.

Фото: Антон Короб

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Опубліковано: 08 травня 2024
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