Пивоварня Шульца на Деміївці може втратити статус пам’ятки
Фонд національного добробуту Криму просить суд позбавити статусу памʼятки пивоварню Шульца, що на Деміївці.
Про це повідомив активіст Дмитро Перов з посиланням на ухвалу суду опубліковану в Державному реєстрі судових рішень.
В своїй аргументації позивачі зазначають, що такий статус суттєво обмежує їх права власника обʼєкту.
На місці колишньої броварні хочуть побудувати Кримськотатарський культурно-освітній центр, який включатиме: школу, мечеть та культурно-діловий центр із розміщенням музею, конференц залу, кафе, гуртків та магазинів в національному стилі.
Пивзавод Карла Шульца має історико-культурну цінність та внесений до переліку об’єктів ХІХ-ХХ ст., яким може загрожувати знищення або пошкодження.
Нагадаємо, у березні минулого року стало відомо, що на місці пивзаводу Шульца планують збудувати кримськотатарський культурно-освітній комплекс на 5000 осіб на території в 30 тисяч кв.м.
Вже у квітні Київська міська прокуратура наклала арешт на комплекс історичних будівель колишньої пивоварні Шульца. Тепер за законом демонтувати історичні будівлі не можна.
А у вересні 2023 року комплекс історичних будівель пивоварного заводу родини Шульца визнали об'єктом культурної спадщини Києва.
Фото: Антон Короб