Пивоварню Шульца визнали об'єктом культурної спадщини

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Валерія Гуржий
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Пивоварню Карла Шульца внесли до переліку об'єктів культурної спадщини.

Відповідний наказ підписала директорка Департаменту охорони культурної спадщини КМДА Марина Соловйова.

"Крім того, тепер історична будівля має статус щойно виявленого об’єкту культурної спадщини», - сказала Соловйова.

До цього будівлі на території історичної київської пивоварні не перебували на обліку об’єктів культурної спадщини, однак пивзавод Карла Шульца має історико-культурну цінність та внесений до переліку об’єктів ХІХ-ХХ ст., яким може загрожувати знищення або пошкодження.

Історична будівля на Деміївці, що зведена у 1860-1890 рр., опинилась під загрозою знищення.

В лютому 2023 року пивзавод Шульца почали розбирати будівельники. 24 березня Київська міська прокуратура наклала арешт на історичні будівлі пивоварні Карла Шульца. Тепер за законом демонтувати історичні будівлі не можна. Однак власники, імовірно, все одно готуються знести одну з них. Її фасад уже завісили.

На місці пивоварні планують звести кримськотатарський культурно-освітній центр з мечеттю на 5000 осіб.

Фото: Департаменту охорони культурної спадщини

Опубліковано: 15 вересня 2023
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