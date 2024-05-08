Дніпро отримав першу партію енергоефективних трамваїв із Ляйпцига

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Ірина Маймур
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Дніпро отримав першу партію вживаних трамваїв Tatra T4D з німецького Ляйпцига. Йдеться про сім модернізованих та енергоефективних вагонів, пише “Наше місто”.

Загалом місто закупило 26 вагонів. Їх постачатимуть частинами.

“Це перша така партія з початку війни. Ще 10 вагонів очікуємо наприкінці травня та на початку червня”, — повідомив Володимир Кобець, директор КП “Дніпровський електротранспорт”.

Під час ремонтів у Ляйпцигу на кожному з вагонів змінили системи керування.

“При експлуатації на лінії вони споживають на 30 % менше електроенергії і у роботі вони показують себе дуже добре. У Дніпрі вже працюють 50 таких вагонів і ми бачимо, що ці трамваї прослужать ще довгі роки”, — каже провідний фахівець КП “Дніпровський електротранспорт” Нікіта Керенцев.

Невдовзі проведуть адаптацію трамвайних вагонів під міську колію, а потім проведуть технічне обслуговування. Перші вагони вийдуть на маршрути наприкінці літа й підсилять роботу міського електротранспорту, зазначає Кобець.

Фото: Валерій Кравченко/”Наше місто”

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Опубліковано: 08 травня 2024
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