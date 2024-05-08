Дивіться, як у Львові відреставрували історичні двері-віяло

У Львові на вулиці Снопківській, 28 відновили дерев’яні двері-віяло.

Про це повідомляє ЛКП “Бюро спадщини”.

“Ці соснові двері-віяло відчиняються у дві сторони, — через цю особливість дверні полотна були пошкоджені, а деякі елементи були втрачені. Двері ми відновлювали близько 2 місяців”, — розповів реставратор Василь Гришканич.

Спеціалісти вирівняли деформовану конструкцію, замінили ушкоджену деревину, встановили нове скло та ручки, які є аналогами історичних. Дерев’яні двері покрили акриловою лазур’ю та бейцем.

“Це ще один успішний приклад спільного з мешканцями збереження елементів спадщини міста. Вартість реставраційних робіт становила 45 000 грн. З цієї суми місто оплатило 70% вартості, а іншу частину — мешканці”, — розповів директор ЛКП “Бюро спадщини” Павло Богайчик.

Фото: ЛКП “Бюро спадщини”