У Запоріжжі через обстріл росіян постраждала памʼятка культурної спадщини

У Запоріжжі через обстріл рф 8 травня зазнав пошкоджень палац культури енергетиків. Він входить до списку об’єктів культурної спадщини області.

Про це повідомила т.в.о директора закладу Катерина Заярнюк, пише Суспільне.

Через ворожий обстріл понівечений фасад будівлі та вибиті вікна.

"Був частковий приліт у нашу будівлю, де зруйновано частково стіни, ми лишилися без жодного вікна", — розповіла Катерина.

Надалі заклад не працюватиме.

"Мирний заклад, де діти відпочивали, давали концерти, але, на жаль, будемо закривати ПК", — зазначила т.в.о директора.

Будівля ПК Енергетиків – кандидат на включення до Держреєстру нерухомих пам’яток України.

Фото: Суспільне Запоріжжя