Пам’ятку археології на Хмельниччині повернули у власність держави

10
Ірина Маймур
share share

На Хмельниччині повернули у власність держави пам’ятку археології національного значення. Йдеться про Городище літописного міста Тихомеля ІХ-ХІІІ століть, розташоване на території Ямпільської громади.

Про це повідомили у Хмельницькій обласній прокуратурі.

Городище взяли на державний облік ще в 1971 році. Пам’ятка, як і землі, на яких вона розміщена, є власністю держави.

Однак під час інвентаризації ділянку незаконно віднесли до земель сільськогосподарського призначення та передали у комунальну власність територіальної громади.

Через такі дії було порушено виключне право власності держави на особливо цінні землі, а також створено реальні ризики пошкодження частини археологічної спадщини України.

Щоб не допустити знищення культурної спадщини, обласна прокуратура пред’явила до суду позов про зобов’язання повернути ділянку законному власникові.

"Позовні вимоги судом задоволено, тож 5 гектарів землі вартістю понад 75 мільйонів гривень підлягають поверненню державі", — зазначили у прокуратурі.

Фото: Хмельницька обласна прокуратура

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 10 травня 2024
share share
promo
На місці Щекавицького кладовища розпочалося будівництво На місці Щекавицького кладовища розпочалося будівництво У Києві зменшать яскравість вуличних ліхтарів, щоб економити електрику У Києві зменшать яскравість вуличних ліхтарів, щоб економити електрику Лазанья з цвітною капустою — смачна вегетаріанська вечеря від Марко Черветті Лазанья з цвітною капустою — смачна вегетаріанська вечеря від Марко Черветті Громаді Києва повернули зелену зону на Оболоні, яку могли забудувати Громаді Києва повернули зелену зону на Оболоні, яку могли забудувати
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.