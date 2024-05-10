Пам’ятку археології на Хмельниччині повернули у власність держави

На Хмельниччині повернули у власність держави пам’ятку археології національного значення. Йдеться про Городище літописного міста Тихомеля ІХ-ХІІІ століть, розташоване на території Ямпільської громади.

Про це повідомили у Хмельницькій обласній прокуратурі.

Городище взяли на державний облік ще в 1971 році. Пам’ятка, як і землі, на яких вона розміщена, є власністю держави.

Однак під час інвентаризації ділянку незаконно віднесли до земель сільськогосподарського призначення та передали у комунальну власність територіальної громади.

Через такі дії було порушено виключне право власності держави на особливо цінні землі, а також створено реальні ризики пошкодження частини археологічної спадщини України.

Щоб не допустити знищення культурної спадщини, обласна прокуратура пред’явила до суду позов про зобов’язання повернути ділянку законному власникові.

"Позовні вимоги судом задоволено, тож 5 гектарів землі вартістю понад 75 мільйонів гривень підлягають поверненню державі", — зазначили у прокуратурі.

Фото: Хмельницька обласна прокуратура