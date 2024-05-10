У Львові на місці закинутого бомбосховища збудують апарт-готель із підземним паркінгом

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Ірина Маймур
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У Львові на вул. Навроцького, 1 хочуть звести апарт-готель із приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом.

Про це пише “Твоє місто”.

Забудову планують на ділянці площею 0,135 га, що розташована на розі вул. Угорської і просп. Червоної Калини. Нині там розташовані нежитлові приміщення із закинутим бомбосховищем.

У 2021 році нерухомість на цій ділянці викупив на аукціоні львівський підприємець Олександр Сокотун. Вона вартувала понад 5 млн грн. Він є замовником будівництва апарт-готелю.

В новобудові облаштують дворівневий підземний паркінг на 40 машиномісць. Його нижчий рівень планують використовувати як протирадіаційне укриття.

Комерційні приміщення займатимуть перший поверх. Із другого до четвертого облаштують офіси та реабілітаційно-спортивний комплекс, від п’ятого до десятого – апарт-готель з 42 номерами.

На даху будівлі буде котельня з додатковими приміщеннями, а четвертий поверх споруди зроблять заскленим.

Щоб отримати містобудівні умови та обмеження, забудовник має надати гарантійний лист про те, що в готелі точно не облаштують житла.

Візуалізації: Андрій Асанов

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Опубліковано: 10 травня 2024
Львів укриття
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