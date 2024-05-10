У Києві на Пейзажній алеї вандали зламали арт-лавочку "Руки", яку встановили ще у травні 2011 року.

Про це повідомляє "ТСН".

Вона розташовувалася посеред пішохідної доріжки та мала вигляд рук, які "ростуть" з асфальту та тримають дерев’яну лавицю. Вандали вирвали одну руку з асфальту і таким чином повністю зруйнували конструкцію.

Відомо, що лавочку на Пейзажній алеї ламають не вперше. Минулого разу її ремонтували у 2021 році.

Фото: ТСН