На Пейзажній алеї вандали зламали арт-лавочку
У Києві на Пейзажній алеї вандали зламали арт-лавочку "Руки", яку встановили ще у травні 2011 року.
Про це повідомляє "ТСН".
Вона розташовувалася посеред пішохідної доріжки та мала вигляд рук, які "ростуть" з асфальту та тримають дерев’яну лавицю. Вандали вирвали одну руку з асфальту і таким чином повністю зруйнували конструкцію.
Відомо, що лавочку на Пейзажній алеї ламають не вперше. Минулого разу її ремонтували у 2021 році.
Фото: ТСН
Опубліковано: 10 травня 2024