Біля метро “Дарниця” під час ремонту пошкодили мозаїку 1970-х років

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Ірина Маймур
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Неподалік від станції метро “Дарниця” під час ремонту пошкодили мозаїчне панно "Охорона природи".

Про це повідомила Оксана Стороженко.

За її словами, у будівлі, на якій розташоване мозаїчне панно, знаходиться офіс столичного "Центру комунікації". Тут провели ремонт, під час якого частину композиції пошкодили.

Мозаїку створили в 1975 році. Вона прикрашає Київ вже майже 50 років.

Автором роботи є художник Микола Стороженко. Панно розташоване на стіні будівлі на вулиці Андрія Малишка, 25/1.

Фото: Оксана Стороженко

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Опубліковано: 10 травня 2024
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