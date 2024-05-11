У Львові відновили 100-річний закинутий МАФ і відкрили у ньому “Львівські Круасани”

Львів виставив на аукціон 100-річний закинутий МАФ у Стрийському парку. “Львівські Круасани” відновили його та відкрили у ньому свій заклад.

Про це пише NE:Urban.

Сторічний МАФ був виставлений на аукціон в травні минулого року. Під час торгів сума оренди 25 м2 зросла з 2,865 до 100,101 грн на місяць.

Відновлення повинно було відбуватись згідно архівних документів. Роботи провело REPLUS BUREAU.

Поблизу МАФу облаштували великий літній майданчик в зеленій зоні, а також новий дитячий майданчик.

Фото: NE:Urban