Мозаїку в приміщенні колишньої “Кулінарії” у Києві замалювали нові власники

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Наталія Габрух
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У Києві, в приміщенні колишньої “Кулінарії” на вулиці Алмаатинська, 66 нові власники замалювали мозаїку чорною фарбою.

Про це повідомляє києвознавець Кирило Степанець.

На мозаїці були зображені казкові герої.

“Казкові герої, жодної пропаганди. Змінився власник — замалювали, й тепер тут маркет під “сучасний”. Цікаво, вони хоч трішки задумались, що стали вандалами?”, — написав Кирило Степанець.

Фото: Кирило Степанець

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Опубліковано: 12 травня 2024
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