У Харкові запустять проєкт “Лавка деокупації”, щоб підтримати фермерів зі звільнених територій
“Лавка деокупації” — це проєкт благодійного фонду “Волонтерська”, що буде реалізовуватися в самому серці Харкова у фудпросторі “7йсклад”.
Про це повідомляє проєкт “Лавка деокупації” у соцмережах.
У фудпросторі “7йсклад” будуть продавати овочі, а також інші продукти, які виростили мешканці деокупованої Харківщини.
Організатори проєкту хочуть, щоб:
- відновлювалися сільські господарства;
- створювалася економічна незалежність для мешканців сіл;
- щоб у харків’ян був доступ до фермерських продуктів.
Відкриття відбудеться у червні.
Фото: з відкритих джерел
Опубліковано: 12 травня 2024