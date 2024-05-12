У Харкові запустять проєкт “Лавка деокупації”, щоб підтримати фермерів зі звільнених територій

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Наталія Габрух
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“Лавка деокупації” — це проєкт благодійного фонду “Волонтерська”, що буде реалізовуватися в самому серці Харкова у фудпросторі “7йсклад”.

Про це повідомляє проєкт “Лавка деокупації” у соцмережах.

У фудпросторі “7йсклад” будуть продавати овочі, а також інші продукти, які виростили мешканці деокупованої Харківщини.

Організатори проєкту хочуть, щоб:

  • відновлювалися сільські господарства;
  • створювалася економічна незалежність для мешканців сіл;
  • щоб у харків’ян був доступ до фермерських продуктів.

Відкриття відбудеться у червні.

Фото: з відкритих джерел

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Опубліковано: 12 травня 2024
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