У Харкові запустять проєкт “Лавка деокупації”, щоб підтримати фермерів зі звільнених територій

“Лавка деокупації” — це проєкт благодійного фонду “Волонтерська”, що буде реалізовуватися в самому серці Харкова у фудпросторі “7йсклад”.

Про це повідомляє проєкт “Лавка деокупації” у соцмережах.

У фудпросторі “7йсклад” будуть продавати овочі, а також інші продукти, які виростили мешканці деокупованої Харківщини.

Організатори проєкту хочуть, щоб:

відновлювалися сільські господарства;

створювалася економічна незалежність для мешканців сіл;

щоб у харків’ян був доступ до фермерських продуктів.

Відкриття відбудеться у червні.

Фото: з відкритих джерел