У Києві на місці МАФів і незаконних паркувань встановлюють парклети: фото

У Києві почали встановлювати парклети — вуличні меблі з озелененням.

Про це повідомив заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Володимир Прокопів.

Наразі парклети вже є в Шевченківському районі. Незабаром конструкції з’являться в кожному районі Києва.

За словами директора Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА Олександра Возного, така ініціатива виникла на запит киян. Парклети встановлюють там, де до цього розташовувалися мафи або у місцях, де регулярно незаконно паркують автомобілі.

“У таких затишних просторах кияни можуть відпочити, поспілкуватися, насолодитись квітами та деревами. Важливо, що при облаштуванні парклетів ми дотримуємося вимог безбар’єрності. Працюємо, щоб ці місця відпочинку були комфортними та зручними для всіх. Приємно, що вже отримуємо позитивні відгуки киян”, – сказав Олександр Возний.

Виготовляти та облаштовувати парклети будуть районні КП УЗН — без залучення додаткових бюджетних коштів.

Нагадаємо, що парклети — це вуличні меблі з озелененням, які можна побачити в Лос-Анджелесі, Сан-Франциско, Сієтлі, Лондоні, Берліні, Парижі, Барселоні та багатьох інших містах.

Раніше ми писали, що в Україні створили перший парклет.

Фото: КМДА