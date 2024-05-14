У Closer оголосили лайнап фестивалю Strichka: хто виступатиме

18 та 19 травня арт-клуб Closer проведе на колишній стрічкоткацькій фабриці на Нижньоюрківській, 31 черговий фестиваль сучасної електронної музики Strichka.

На локації облаштують сім музичних сцен, фудкорт та точка продажу лімітованого мерча. У цьогорічному лайнапі – 50 артистів, серед яких, як українські так і іноземні.

Лайнап фестивалю:

"Ницо Потворно"

Jockii Druce

Si Process & Dennis Adu

Foa Hoka

The Against

Van Anh

Eversines і Marie K

Ben Frost

Rouge Mecanique та інші.

Фестиваль проходитиме протягом двох днів, у суботу з 16:00, а у неділю з 9:00. Квитки на подію вже доступні за посиланням.

Фото: Strichka