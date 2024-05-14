У Closer оголосили лайнап фестивалю Strichka: хто виступатиме

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Валерія Гуржий
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18 та 19 травня арт-клуб Closer проведе на колишній стрічкоткацькій фабриці на Нижньоюрківській, 31 черговий фестиваль сучасної електронної музики Strichka.

На локації облаштують сім музичних сцен, фудкорт та точка продажу лімітованого мерча. У цьогорічному лайнапі – 50 артистів, серед яких, як українські так і іноземні.

Лайнап фестивалю:

  • "Ницо Потворно"
  • Jockii Druce
  • Si Process & Dennis Adu
  • Foa Hoka
  • The Against
  • Van Anh
  • Eversines і Marie K
  • Ben Frost
  • Rouge Mecanique та інші.

Фестиваль проходитиме протягом двох днів, у суботу з 16:00, а у неділю з 9:00. Квитки на подію вже доступні за посиланням.

Фото: Strichka

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Опубліковано: 14 травня 2024
Strichka
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