У Closer оголосили лайнап фестивалю Strichka: хто виступатиме
18 та 19 травня арт-клуб Closer проведе на колишній стрічкоткацькій фабриці на Нижньоюрківській, 31 черговий фестиваль сучасної електронної музики Strichka.
На локації облаштують сім музичних сцен, фудкорт та точка продажу лімітованого мерча. У цьогорічному лайнапі – 50 артистів, серед яких, як українські так і іноземні.
Лайнап фестивалю:
- "Ницо Потворно"
- Jockii Druce
- Si Process & Dennis Adu
- Foa Hoka
- The Against
- Van Anh
- Eversines і Marie K
- Ben Frost
- Rouge Mecanique та інші.
Фестиваль проходитиме протягом двох днів, у суботу з 16:00, а у неділю з 9:00. Квитки на подію вже доступні за посиланням.
Фото: Strichka
Опубліковано: 14 травня 2024
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