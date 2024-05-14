Прокуратура вимагає повернути Києву заповідні землі в Гідропарку, які незаконно забудували

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Ірина Маймур
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Шевченківська окружна прокуратура вимагає повернути Києву землі в Гідропарку, що належать до земель природно-заповідного та водного фондів.

Про це повідомляють у пресслужбі відомства.

Вказана земля розташована на острові Венеціанський. Він входить в межі регіонального ландшафтного парку “Дніпровські острови”, який створила Київрада 2004 року. До того ж територія належить до земель водного й природно-заповідного фондів України.

Прокурори виявили, що фізична особа незаконно збудувала на цій землі будівлю, право власності на яку зареєструвала на підставі незаконних документів. Компетентні органи не ухвалювали жодних рішень про відведення у користування земельної ділянки чи надання дозволу на виконання будівельних робіт.

Прокуратура звернулась до Дніпровського райсуду із позовом про усунення перешкод у володінні земельною ділянкою законним власником – Київською міською радою, зазначають правоохоронці.

Наразі суд відкрив провадження у справі.

Фото: Київська міська прокуратура

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Опубліковано: 14 травня 2024
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