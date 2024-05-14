У Києві безкоштовно навчають керувати безпілотниками: як записатися

Суми, Херсон, Харків, Запоріжжя: 20 українських брендів із прифронтових областей

Забудовник садиби Барбана представив новий проєкт будівництва: активісти пояснили, що з ним не так

У Києві на Пейзажній алеї відбудеться День вуличної музики: що там буде

У Києві оцифрують будинок Терещенків, аби відновити його у випадку пошкодження