У Києві безкоштовно навчають керувати безпілотниками: як записатися
Київський центр підготовки до Національного спротиву запустив безкоштовний курс операторів БПЛА.
Про це повідомляє пресслужба КМДА.
Усі охочі зможуть пройти п’ятиденне навчання. Його проводитимуть інструктори КО “Муніципальна охорона”, які мають бойовий досвід.
Пройти навчання можна за такими напрямами:
- тактико-спеціальна підготовка в урбанізованій зоні та на відкритій місцевості;
- домедична підготовка,
- основи інженерної підготовки,
- психологічна підготовка,
- основи роботи БПЛА.
Записатися на навчання можна за посиланням.
Минулоріч Центр підготовки КО “Муніципальна охорона” підготував більше 26 000 людей. Також понад 15 000 громадян пройшли спеціальну військову підготовку добровольчих формувань територіальної громади (ДФТГ).
Фото: The Page
Опубліковано: 14 травня 2024
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