У Києві на Пейзажній алеї відбудеться День вуличної музики: що там буде

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Наталія Габрух
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18 травня на Пейзажній алеї проведуть День вуличної музики.

Про це стало відомо з офіційної сторінки Дня вуличної музики у соцмережах.

Музичні майданчики будуть розташовані по всій парковій зоні. Обіцяють виступи The Oscar Wild, Black Adore, Intermezzo, Vsivdoma та Folkulaka. Також виступатимуть джазові виконавці: Ігор Закус, Наталія Лебедєва, Аліна Залозна та гурт Atmawinds. Електронну музику виконуватимуть Zhivot Club з Харкова та Shum.Rave.

Окрім музичної програми, за донати будуть проводитися спортивні заходи, такі як настільний теніс і футбол, аерохокей, мінігольф і бадмінтон. Також планується організація мистецького ярмарку, майстер-класів з робототехніки, артзанять та програмування для дітей. Також цілий день буде працювати благодійний ярмарок, арт-зона та фудкорт.

За попередній донат від 150 гривень кожен зможе отримати один безкоштовний квиток на спортивний захід та взяти участь у розіграші “суперлоту”. Для цього необхідно зареєструватися за посиланням.

Відвідати День вуличної музики можна безкоштовно. Під час фестивалю волонтери збиратимуть два мільйони гривень на дрони-бомбери та розвідувальні дрони, щоб допомогти бригадам ЗСУ.

Фото: з офіційної сторінці Дня вуличної музики у соцмережах

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Опубліковано: 14 травня 2024
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