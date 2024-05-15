“Без консультантів та охорони”: засновник книгарень ReadEat відкриває у Києві книжковий корнер

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Наталія Габрух
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Засновник мережі книгарень ReadEat Дмитро Феліксов відкриває у Києві новий книжковий корнер.

Про це Дмитро Феліксов повідомив на своїй фейсбук-сторінці.

“Новий формат передбачає книжкові полиці з асортиментом близько 1200 найменувань і відсутність консультантів чи охорони. Лише книги та каса самообслуговування. Вибираєте книжку й самостійно сплачуєте її через термінал”, — пояснює Дмитро Феліксов.

Перший такий корнер відкрився в Київській школі державного управління, що у Києві по вулиці Добровольчих батальйонів, 10.

“У корнері ми представили 46 видавництв. Від художньої літератури до хобі й дозвілля. Найширше представництво книжок у категоріях “Бізнес і саморозвиток”, “Історія” та “Психологія”. Це хіти і новинки видавництв”, — додає Дмитро Феліксов.

За його словами, успіх такого формату мають гарантувати низька собівартість, бо відсутні витрати на заробітну плату консультантів, і активна спільнота школи державного управління.

Фото: Дмитро Феліксов

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Опубліковано: 15 травня 2024
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