Між Славутичем та Києвом відновили залізничне сполучення: розклад руху електрички

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Наталія Габрух
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Між Києвом та Славутичем відновили пряме залізничне сполучення.

Про це повідомляє “Укрзалізниця”.

Регіональний поїзд №892/891 — №894/893 з вагонами другого класу “Фастів-Славутич-Фастів” курсуватиме щоденно, крім вівторка, середи та четверга.

  • №892 час відправлення з Фастова — 7:00, час відправлення з Києва — 8:11, прибуття на станцію Славутич — 11:46;
  • №894 час відправлення зі Славутича — 16:19, час прибуття до Києва — 20:26, час прибуття на станцію Фастів — 21:44.

Фото: “Укрзалізниця”

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Опубліковано: 15 травня 2024
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