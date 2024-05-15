Між Славутичем та Києвом відновили залізничне сполучення: розклад руху електрички
Між Києвом та Славутичем відновили пряме залізничне сполучення.
Про це повідомляє “Укрзалізниця”.
Регіональний поїзд №892/891 — №894/893 з вагонами другого класу “Фастів-Славутич-Фастів” курсуватиме щоденно, крім вівторка, середи та четверга.
- №892 час відправлення з Фастова — 7:00, час відправлення з Києва — 8:11, прибуття на станцію Славутич — 11:46;
- №894 час відправлення зі Славутича — 16:19, час прибуття до Києва — 20:26, час прибуття на станцію Фастів — 21:44.
Фото: “Укрзалізниця”
Опубліковано: 15 травня 2024
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