Дивіться, як у Львові відреставрували бібліотеку XIX століття

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Ірина Маймур
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У Львові відреставрували будівлю Городоцької публічної бібліотеки, збудовану 1894 року.

Про це пише pragmatika.media.

У будинку, де раніше була філія дитячої бібліотеки, облаштували центр спільнотворення. Це простір, в якому жителі громади зможуть проводити дозвілля, співпрацювати, обговорювати та планувати спільне майбутнє.

Центр з’явився в результаті конкурсу Cedos та Western NIS Enterprise Fund, який оголосили влітку 2023 року. До реставрації та облаштування простору долучилися архітектори студії PSEL на чолі з Антоном Железновим, який виступав у ролі ментора для Городоцької громади.

Фахівці поставили за мету зберегти дух будівлі та поєднати із сучасними вимогами етики та естетики. У будівлі зберегли та реставрували двері й паркет, відновили та модернізували п’єци як основну систему опалення, а також зберегли автентичну цеглу, знайдену під час демонтажу шпаклівки на одній зі стін.

Будинок, де розміщена Городоцька публічна бібліотека, має історичну та культурну цінність. Його у 1894 році звів городоцький адвокат та громадський діяч Лонгин Озаркевич.

Фото: Михайло Лукащук

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Опубліковано: 16 травня 2024
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