У Луцьку реконструюють колишній кінотеатр “Батьківщина” і зроблять там простір для бізнесу
Луцьк залучив грантові кошти на реконструкцію колишнього кінотеатру “Батьківщина”. Там зроблять багатофункціональний простір для бізнесу.
Про це пише NE:Urban.
Одним з етапів реконструкції є реставрація фасаду міжвоєнного будинку кінотеатру зі збереженням автентичних елементів.
Окрім того, будуть проведені наступні роботи:
- облаштування холу, багатофункціональних конференц-залів, кафе та кабінетів;
- облаштування підсобних, складських, технічних приміщень та санвузлів;
- наповнення простору необхідним обладнанням, меблями та офісною технікою;
- озеленення та облаштування прилеглої території.
Гроші на проєкт виділив Уряд Німеччини, а його реалізація покладена на німецьку організацію GIZ та Програму розвитку ООН (UNDP) в Україні.
Фото: NE:Urban
Опубліковано: 19 травня 2024