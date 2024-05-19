У Луцьку реконструюють колишній кінотеатр “Батьківщина” і зроблять там простір для бізнесу

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Наталія Габрух
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Луцьк залучив грантові кошти на реконструкцію колишнього кінотеатру “Батьківщина”. Там зроблять багатофункціональний простір для бізнесу.

Про це пише NE:Urban.

Одним з етапів реконструкції є реставрація фасаду міжвоєнного будинку кінотеатру зі збереженням автентичних елементів.

Окрім того, будуть проведені наступні роботи:

  • облаштування холу, багатофункціональних конференц-залів, кафе та кабінетів;
  • облаштування підсобних, складських, технічних приміщень та санвузлів;
  • наповнення простору необхідним обладнанням, меблями та офісною технікою;
  • озеленення та облаштування прилеглої території.

Гроші на проєкт виділив Уряд Німеччини, а його реалізація покладена на німецьку організацію GIZ та Програму розвитку ООН (UNDP) в Україні.

Фото: NE:Urban

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Опубліковано: 19 травня 2024
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