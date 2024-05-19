На Хрещатику біля будівлі КМДА встановили трон із залізних дронів: фото

На Хрещатику під будівлею КМДА встановили “Трон переможця” виготовлений із залізних дронів.

Про це повідомляє один з кураторів проєкту “Територіальна оборона неба”, військовослужбовець Владислав Сакін.

Інсталяція “Трон переможця” була створена з метою розповісти киянам про проєкт “Територіальна оборона неба” (“ТРОН”) та зібрати кошти на бойові дрони. Місія проєкту полягає в тому, щоб кожен бойовий підрозділ Сил Територіальної оборони був належно забезпечений FPV-дронами.

“Аби привернути увагу до нашого проєкту, ми вирішили презентувати трон з залізних дронів, які були спеціально для нього зроблені. Плануємо також представити його в інших містах України”, — написав Владислав Сакін.

У майбутньому “Трон переможця” планують виставити на аукціон, щоб зібрати кошти на дрони для військових.

Біля трону розмістили стенд з інформацією та QR-кодом на сайт проєкту — всі охочі можуть долучитись до ініціативи.

Фото: Вечірній Київ