На Хрещатику біля будівлі КМДА встановили трон із залізних дронів: фото

675
Наталія Габрух
share share

На Хрещатику під будівлею КМДА встановили “Трон переможця” виготовлений із залізних дронів.

Про це повідомляє один з кураторів проєкту “Територіальна оборона неба”, військовослужбовець Владислав Сакін.

Інсталяція “Трон переможця” була створена з метою розповісти киянам про проєкт “Територіальна оборона неба” (“ТРОН”) та зібрати кошти на бойові дрони. Місія проєкту полягає в тому, щоб кожен бойовий підрозділ Сил Територіальної оборони був належно забезпечений FPV-дронами.

“Аби привернути увагу до нашого проєкту, ми вирішили презентувати трон з залізних дронів, які були спеціально для нього зроблені. Плануємо також представити його в інших містах України”, — написав Владислав Сакін.

У майбутньому “Трон переможця” планують виставити на аукціон, щоб зібрати кошти на дрони для військових.

Біля трону розмістили стенд з інформацією та QR-кодом на сайт проєкту — всі охочі можуть долучитись до ініціативи.

Фото: Вечірній Київ

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 19 травня 2024
share share
У Луцьку реконструюють колишній кінотеатр “Батьківщина” і зроблять там простір для бізнесу У Луцьку реконструюють колишній кінотеатр “Батьківщина” і зроблять там простір для бізнесу У Києві відкрили перший рекрутинговий центр ССО У Києві відкрили перший рекрутинговий центр ССО У Бородянці намагалися за понад 4 млн грн відремонтувати неіснуюче укриття У Бородянці намагалися за понад 4 млн грн відремонтувати неіснуюче укриття Найцікавіше за тиждень: Як львів'яни перетворили закинутий сад на міський город та 10 брендів вишиванок Найцікавіше за тиждень: Як львів'яни перетворили закинутий сад на міський город та 10 брендів вишиванок
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.