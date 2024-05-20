На ремонт саду Шевченка у Харкові витратять понад 760 тисяч гривень

Комунальне підприємство “Харківзеленбуд” уклало 8 договорів на 762,7 тис. грн щодо ремонту саду Шевченка.

Про це повідомляє Харківський антикорупційний центр.

Всі угоди уклали за прямими договорами, без конкурсних процедур.

За двома договорами на 199,4 тис. грн ФОП Каліна Олександр Вікторович має зробити ремонт пішохідно-транспортної мережі в саду.

Територію біля фонтану “Каскад” та самого “Каскаду” №1,№2 зі сходами (озеро) відремонтує цей же ФОП за двома договорами на 197,2 тис. грн.

Наливне покриття на різних дитячих майданчиках в саду (зокрема на майданчику для дітей з обмеженими фізичними можливостями) відремонтує ФОП Смолярчук Олег Васильович, з яким уклали ще чотири договори на загальну суму в 366 тис. грн.

Фото: з відкритих джерел