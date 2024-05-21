На Офіційному порталі Києва запустили дашборди з інформацією про діяльність міста

324
Наталія Габрух
share share

На Офіційному порталі Києва зʼявилися публічні дашборди з інформацією про діяльність міста.

Про це повідомляє КМДА.

Наразі на сайті представлені тринадцять дашбордів, що стосуються семи сфер життя міста, а саме:

  • електронної демократії;
  • екології;
  • благоустрою;
  • звернень до Контактного центру Києва 15-51;
  • комунальної власності;
  • соціальної політики;
  • паркування.

Наприклад, у дашборді “Паркування” можна дізнатися інформацію про паркувальний простір, роботу інспекторів, погодинне паркування і контроль оплати.

Публічні дашборди створені за даними з мобільного застосунку “Київ Цифровий”, а також департаментів захисту довкілля, територіального контролю, комунальної власності й соціальної та ветеранської політики.

Переглянути дашборди можна за посиланням.

Фото: скриншот

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 21 травня 2024
share share
"Далі буде гірше", "З депресії не вийти": комунальники зняли рекламу, яка обурила киян "Далі буде гірше", "З депресії не вийти": комунальники зняли рекламу, яка обурила киян На рекреаційних землях Голосіївського району виявили незаконне сміттєзвалище На рекреаційних землях Голосіївського району виявили незаконне сміттєзвалище У Galeries Lafayette в Парижі відкрився корнер українського дизайнера Руслана Багінського У Galeries Lafayette в Парижі відкрився корнер українського дизайнера Руслана Багінського Кав'ярня Standard відкрилася на Вінстона Черчилля у Києві Кав'ярня Standard відкрилася на Вінстона Черчилля у Києві
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.