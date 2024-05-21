На Офіційному порталі Києва запустили дашборди з інформацією про діяльність міста
На Офіційному порталі Києва зʼявилися публічні дашборди з інформацією про діяльність міста.
Про це повідомляє КМДА.
Наразі на сайті представлені тринадцять дашбордів, що стосуються семи сфер життя міста, а саме:
- електронної демократії;
- екології;
- благоустрою;
- звернень до Контактного центру Києва 15-51;
- комунальної власності;
- соціальної політики;
- паркування.
Наприклад, у дашборді “Паркування” можна дізнатися інформацію про паркувальний простір, роботу інспекторів, погодинне паркування і контроль оплати.
Публічні дашборди створені за даними з мобільного застосунку “Київ Цифровий”, а також департаментів захисту довкілля, територіального контролю, комунальної власності й соціальної та ветеранської політики.
Переглянути дашборди можна за посиланням.
Фото: скриншот
Опубліковано: 21 травня 2024
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