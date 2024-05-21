На Офіційному порталі Києва запустили дашборди з інформацією про діяльність міста

На Офіційному порталі Києва зʼявилися публічні дашборди з інформацією про діяльність міста.

Про це повідомляє КМДА.

Наразі на сайті представлені тринадцять дашбордів, що стосуються семи сфер життя міста, а саме:

електронної демократії;

екології;

благоустрою;

звернень до Контактного центру Києва 15-51;

комунальної власності;

соціальної політики;

паркування.

Наприклад, у дашборді “Паркування” можна дізнатися інформацію про паркувальний простір, роботу інспекторів, погодинне паркування і контроль оплати.

Публічні дашборди створені за даними з мобільного застосунку “Київ Цифровий”, а також департаментів захисту довкілля, територіального контролю, комунальної власності й соціальної та ветеранської політики.

Переглянути дашборди можна за посиланням .

Фото: скриншот