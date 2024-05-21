"Далі буде гірше", "З депресії не вийти": комунальники зняли рекламу, яка обурила киян

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Валерія Гуржий
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У Києві комунальники зняли рекламу, яка обурила киян такими фразами, як: "З депресії не вийти" та "Буде тільки гірше".

Про це повідомили в управлінні з питань реклами КМДА.

"Звернулися до оператора стосовно сумнівних сюжетів. Провокативна реклама вже знята з вулиць міста", - сказано у повідомленні.

В управлінні додали, що вони видають дозвіл саме на конструкцію, а не на її інформаційне наповнення. Також там зазначили, що дана реклама, не є соціальною рекламою, яка розміщувалась на замовлення адміністрації.

Так, на вулицях українських міст з’явилася реклама гарячої лінії психологічної підтримки "Варто жити" із великими написами: "З депресії не вийти", "Буде лише гірше", "Життя не має сенсу", а маленькими літерами нижче закликали дзвонити на гарячу лінію у разі виникнення таких думок. Такі гасла у рекламі виклали багато негативної реакції у користувачів соціальних мереж через можливе підсилення деприсивних думок.

Фото: управління з питань реклами КМДА

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Опубліковано: 21 травня 2024
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