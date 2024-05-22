У центрі Львова встановили делініатори для зниження швидкості на вулицях
У Львові на перехресті вулиць Пекарської та Туган-Барановського встановили делініатори.
Про це повідомили у спільноті NE:Urban.
Зменшення ширини проїжджої частини унеможливило паркування автомобілів в межах цього перехрестя. Це основна ціль встановлення делініаторів, однак не єдина.
Розміщення гумових стовпчиків з різних сторін вулиці Пекарської змінює траєкторію руху автівок, що є ефективним інструментом зниження швидкості. Фактично делініатори тут виконують роль шикани.
Шикани — це засоби примусового зниження швидкості на вулицях. Вони змушують водіїв уповільнитися, щоб безпечно змінити напрямок руху. Це рішення чудово підходить для житлових вулиць з пріоритетом пішоходів та дворових проїздів багатоповерхівок.
Фото: NE:Urban
Опубліковано: 22 травня 2024