У центрі Львова встановили делініатори для зниження швидкості на вулицях

У Львові на перехресті вулиць Пекарської та Туган-Барановського встановили делініатори.

Про це повідомили у спільноті NE:Urban.

Зменшення ширини проїжджої частини унеможливило паркування автомобілів в межах цього перехрестя. Це основна ціль встановлення делініаторів, однак не єдина.

Розміщення гумових стовпчиків з різних сторін вулиці Пекарської змінює траєкторію руху автівок, що є ефективним інструментом зниження швидкості. Фактично делініатори тут виконують роль шикани.

Шикани — це засоби примусового зниження швидкості на вулицях. Вони змушують водіїв уповільнитися, щоб безпечно змінити напрямок руху. Це рішення чудово підходить для житлових вулиць з пріоритетом пішоходів та дворових проїздів багатоповерхівок.

Фото: NE:Urban