Поблизу центру Львова з’явиться новий сквер

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Наталія Габрух
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У Львові на вул. Чернігівська, 21 планують облаштувати новий сквер.

Про це стало відомо з відповідної ухвали депутатів Львівської міської ради.

Орієнтовна площа майбутнього скверу складатиме 0,3006 га. Ділянка знаходиться у зоні малоповерхової квартирної житлової забудови та належить до комунальної власності.

Відповідно до ухвали, сквер планують облаштувати з метою збереження зелених насаджень та забезпечення місця для відпочинку місцевих мешканців.

Фото: з відкритих джерел, з ухвали депутатів Львівської міської ради

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Опубліковано: 22 травня 2024
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