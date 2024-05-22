Поблизу центру Львова з’явиться новий сквер

У Львові на вул. Чернігівська, 21 планують облаштувати новий сквер.

Про це стало відомо з відповідної ухвали депутатів Львівської міської ради.

Орієнтовна площа майбутнього скверу складатиме 0,3006 га. Ділянка знаходиться у зоні малоповерхової квартирної житлової забудови та належить до комунальної власності.

Відповідно до ухвали, сквер планують облаштувати з метою збереження зелених насаджень та забезпечення місця для відпочинку місцевих мешканців.

Фото: з відкритих джерел, з ухвали депутатів Львівської міської ради