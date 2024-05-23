У Харкові хочуть побудувати підземне містечко із лікарнями, школами та житловими будинками

У Харкові планують побудувати унікальне підземне містечко Shelter Park зі зовнішньою парковою частиною. Проєкт, який розробили харківські архітектори, вперше показали потенційним зарубіжним донорам та інвесторам на міжнародному українсько-люксембурзькому бізнес-форумі.

Про це пише "Укрінформ".

Містечко поєднуватиме в собі безпечний громадський простір, із закладами освіти та медицини, там також буде комерційна складова, тобто торговельні площі. Підземне містечко включає навіть житловий фонд.

Площа забудови сягатиме 36 тисяч квадратних метрів, а вхід до неї буде одразу з підземної станції метро, тому комплекс буде цілком безпечним. На поверхні буде розбита паркова зона. Відомо, що проєкт ще буде удосконалюватися, адже життя у місті має бути безпечним, інклюзивним, екологічним і комфортним.

Фото Лідії Таран, Вікіпедія