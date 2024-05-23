Київрада всьоме не підтримала петицію про скасування зупинки транспорту під час тривоги

Транспортна комісія Київради не підтримала вже сьому петицію киян про скасування зупинки громадського транспорту під час повітряних тривог.

Про це пишуть "Пасажири Києва".

На засіданні комісії підтримав петицію лише один депутат - Олександр Тимченко, а решта троє утримались – це Олексій Окопний (голова комісії), Сергій Мамоян та Ігор Галайчук.

Зазначається, що на аргументи щодо того, що міська електричка курсує під час тривог, і що не зупиняється громадський транспорт в інших містах, директор Дептрансу Руслан Кандибор розповів про потребу людей перебувати в укриттях, і що він не може змусити людей працювати під час тривог.

Також ГО "Пасажири Києва" пропонували обговорити дану проблему на рівні Київради. Депутати підтримали пропозицію звернутись від транспортної комісії до секретаря Київради Володимира Бондаренка, щоб заслухати питання зупинки громадського транспорту під час повітряних тривог в рамках пленарного засідання Київради.

Нагадаємо, що з 1 серпня 2022 року у Києві громадський транспорт зупиняється під час повітряних тривог. Відповідне рішення ухвалила Рада оборони Києва. З того часу кияни створили 6 петицій до міської влади з вимогою скасувати це рішення, але вони були відхилені. Відомо, що лише за рік зупинки громадського транспорту під час повітрянних тривог Київ втратив 2,4 мільярди гривень.

Фото: Київпастранс