Будинок на Рейтарській суд позбавив статусу памʼятки історії

Шостий апеляційний адміністративний суд скасував статус памʼятки історії для будівлі Київського повітового земства, яка була збудована 1913 року за проєктом архітектора Біляєва на вулиці Рейтарській, 37.

Про це повідомив активіст Дмитро Перов.

За його словами, рішення прийняв суддя Андрій Коротких, який раніше позбавив статусу памʼятки комплекс одразу із пʼяти будівель на Подолі, більш відомий як Садиба Дмитрієва.

Активіст також закликає зібратися біля будівлі всіх небайдужих о 19:00.

Вперше компанія намагалася подавала позов до Київського окружного адміністративного суду у грудні минулого року, але їй відмовили. За словами активістів, статус пам'ятки заважає забудовнику спрорудити на її місці офісний центр Reitar Hall. Після чого компанія вдруге подала до суду.

Раніше ми писали, що забудовник "НЕСТ" почав зносити історичний флігель на Рейтарській, 37А. У департаменті культурної спадщини КМДА заявили, що проєкт знесення не погоджували. Поліція відкрила проти забудовника кримінальне провадження, і демонтаж історичної будівлі на деякий час припинили. Однак забудовник встиг суттєво пошкодити історичну будівлю, зокрема старовинний флігель.

Пізніше роботи поновлювали, а на захист будівлі виходили активісти.

Фото: Дмитро Перов