Забудовник вдруге через суд намагається позбавити статусу памʼятки будинок на Рейтарській

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Валерія Гуржий
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Компанія "НЕСТ" вдруге подала до суду, щоб позбавити охоронного статусу памʼятки будинок на Рейтарській, 37.

Про це повідомляє Цегла.

Вперше компанія намагалася подавала позов до Київського окружного адміністративного суду у грудні минулого року, але їй відмовили. За словами активістів, статус пам'ятки заважає забудовнику спрорудити на її місці офісний центр Reitar Hall.

Раніше ми писали, що забудовник «НЕСТ» почав зносити історичний флігель на Рейтарській, 37А. У департаменті культурної спадщини КМДА заявили, що проєкт знесення не погоджували. Поліція відкрила проти забудовника кримінальне провадження, і демонтаж історичної будівлі на деякий час припинили. Однак забудовник встиг суттєво пошкодити історичну будівлю, зокрема старовинний флігель.

Пізніше роботи поновлювали, а на захист будівлі виходили активісти.

Фото: "Цегла"

Як думаєте, цей забудовник колись заспокоїться?
Опубліковано: 16 лютого 2024
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