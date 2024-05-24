Активісти відновлять унікальну бетонну клумбу біля Львівської площі

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Ірина Маймур
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Активісти проєкту klumba.object планують відновити бетонну клумбу з кониками біля Львівської площі.

Про це вони повідомили на своїй інстаграм-сторінці.

«Подібні по місту більше не зустрічали, тобто, вона може залишатися в єдиному екземплярі», — йдеться в дописі.

Наразі вже зібрали команду для відновлення клумби.

klumba.object — це проєкт, у межах якого досліджують міську культуру, зокрема бетонні вуличні вазони, вироблені у 1960–1990-х роках в Україні.

Фото: klumba.object

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Опубліковано: 24 травня 2024
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