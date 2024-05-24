Дивіться, які квіткові композиції створили у кожному районі до Дня Києва: адреси

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Валерія Гуржий
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До Дня Києва у кожному районі міста працівники КО "Київзеленбуд" створили квіткові композиції за мотивами творів українських митців. Йдеться як про картини відомих художників, так і про окремі візерунки.

Про це повідомили у КО "Київзеленбуд".

Поруч із квітниками встановили тематичні таблички з інформацією про автора та його роботу. За посиланням на QR-код можна більш детально ознайомитися з усіма рослинними композиціями. Посадковий матеріал, що використали для облаштування квітників, вирощений власними силами та у власних оранжереях комунальних підприємств.

Композиції розташовані за адресами:

Голосіївський район

Квіткова композиція за мотивами картини українського художника Олега Денисенко "Мотанка" на Либідській площі.

Дарницький район

Квіткова композиція за мотивами картини української художниці Алли Горської "Птах щастя" на Харківській площі.

Деснянський район

Квіткова композиція за мотивами картини української художниці Любов Панченко "Козак Мамай" у парк з водними обʼєктами вздовж проспекту Романа Шухевича.

Дніпровський район

Квіткова композиція за мотивами картини українського художника Казимира Малевича "Дівчата у полі" біля транспортної розв’язки біля метро "Лівобережна".

Оболонський район

Квіткова композиція за мотивами картини української художниці Ганни Собачко-Шостак "Український вінок" на проспекті Оболонський, біля метро "Оболонь".

Печерський район

Квіткова композиція за мотивами картини української художниці Тамари Гордової "Птах з калиновим хвостом" біля транспортної розв’язки на бульварі Миколи Міхновського та Набережного шосе.

Подільський район

Квіткова композиція за мотивами картини української художниці Любов Панченко "Бучанська весна" на вулиці Олени Теліги, біля зупинки "Лікарня ім. Павлова".

Святошинський район

Візерунки українського художника Василя Кричевського "Малий Державний Герб УНР, 1918 р." у сквері біля адміністрації на проспекті Берестейський, 97.

Солом’янський район

Квіткова композиція за мотивами картини українського живописця, поета Тараса Шевченка "Катерина" на розв’язці на вулиці Гетьмана.

Шевченківський район

Квіткова композиція за мотивами картини української художниці Соні Делоне "Ритм" на Майдані Незалежності.

Фото: КО "Київзеленбуд"

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Опубліковано: 24 травня 2024
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