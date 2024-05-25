Активісти відновили історичну садибу на Татарці, що постраждала від “прильоту” російської ракети

У березні російський обстріл Києва сильно пошкодив історичну спадщину міста, а саме — садибу 1906 року на вулиці Нагірній, 2.

Про це повідомляє ГО “Справжній Київ”.

“Ми в ГО “Справжній Київ” вирішили одразу діяти та у той же день ініціативною групою зібралися на місці, оцінили пошкодження та визначились із планом робіт. Перший пріоритет — закрити вибиті вікна плівкою”, — пишуть у ГО “Справжній Київ”.

За їхніми словами разом із волонтерами обміряли кожне вікно, вирізали шаблони та зафіксували плівку. Через деякий час поставили нове скло.

“Дуже пощастило, що більшість автентичних дерев’яних рам не було пошкоджено”, — зазначають у ГО “Справжній Київ”.

Згодом у садибі організували громадський простір.

25 травня ГО “Справжній Київ” запрошує на день народження Сергія Миронова, киянина, який відновлював старовинні двері в місті та загинув на війні. Зустріч відбудеться на Нагірній 2, з 14:00 і до вечора.

“Ми презентуємо новий культурний простір, згадаємо Сергія, розкажемо як кожен з нас може впливати на місто навіть не маючи на це багато часу”, — пишуть у ГО “Справжній Київ”.

Будинок було збудовано спеціально для генерала Євгена Євгеновича Черняєва та його сім’ї (пізніше там мешкала його вдова). У середині ХХ ст. там проживав лікар Кирилівської лікарні Сигізмунд Ян Леон Завістовський. Наразі будинок знаходиться у приватній власності двох родин.

Фото: ГО “Справжній Київ”