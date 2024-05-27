Біля “Звіринецької” відкрилася кав’ярня Tom’s

На вулиці Бойчука біля станції метро “Звіринецька” (раніше – “Дружби народів”) запрацювала кав’ярня Tom’s.

Про це пише The Village Україна.

“Це заклад про людей і для людей, зі зручними місцями, щоби гості не втомлювалися, особливо коли потрібно довгий час попрацювати”, — описують кав’ярню у команді.

У Tom’s використовують зерно від дніпровського виробника DAM. Крім цього, виробники меблів у кав’ярні — виключно українські.

“Наприклад, кондитерську вітрину на замовлення виготовляли в Чорноморську”, — коментують у команді.

Ціни: еспресо — 55 грн, фільтр — 65 грн, великий капучино — 90 грн, матча — 100 грн, какао — 80 грн, брауні з горіхами — 105 грн, чизкейк “Нью-Йорк” — 135 грн, сендвіч із телятиною та сиром — 150 грн, сирно-цибулевий капкіш — 110 грн

Адреса: вул. Бойчука, 9/12

Режим роботи: пн-пт: 8:00-20:00, сб-нд: 9:00-21:00