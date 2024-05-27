У Чернігові відкрили громадський простір з велопарковкою та зоною для відпочинку

Компанія Glovo та ГО “Еко Місто” за участі Чернігівської міської ради реалізували спільний інфраструктурний проєкт у Чернігові. Вони створили громадський простір з велопарковкою та зоною для відпочинку.

Про це пише Pragmatika.media.

В межах проєкту облаштували інфраструктуру для велосипедистів та пішоходів, зокрема велодоріжку, велопереїзд, дорожню розмітку, павільйон для обслуговування велосипедів, паркувальні стовпчики, а також зону для відпочинку й контейнерне озеленення.

Дизайн урбан-зони розробила ГО “Платформа острів”. Це перший громадський простір в Україні, який створили із застосуванням інструментів та методів тактичного урбанізму.

Громадський простір розташований на проспекті Левка Лук’яненка, 35, поблизу колишнього магазину “Сіверський” (зараз “АТБ-Маркет”). Він відкритий для всіх мешканців та гостей Чернігова.

Фото: Pragmatika.media