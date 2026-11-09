Balenciaga вперше в історії очолила жінка — це британська дизайнерка Мартін Роуз

Модний дім Balenciaga вперше за його 109-річну історію очолить жінка — новою креативною директоркою бренду стала британська дизайнерка Мартін Роуз. На цій посаді вона змінить П'єрпаоло Піччолі, пише The Guardian.

Призначення Роуз називають проривом для модної індустрії: вона стала лише другою чорношкірою жінкою в історії, яка очолила великий європейський модний дім, — після Грейс Вейлс Боннер у Hermès.

У Balenciaga Мартін Роуз відповідатиме як за чоловічу, так і за жіночу лінії. Для дизайнерки це не перший досвід співпраці з брендом — раніше вона протягом трьох років працювала над чоловічою лінійкою Balenciaga під керівництвом Демни Гвасалії, зокрема допомагала формувати фірмовий оверсайз-стиль дому.

«Для мене велика честь обійняти посаду креативної директорки Balenciaga — дому з дивовижною спадщиною та сміливим духом. Я прагну вшанувати цю спадщину й з нетерпінням чекаю на створення наступного розділу цієї історії», — прокоментувала Роуз.

Генеральний директор холдингу Kering (до якого також входять Gucci, Bottega Veneta та Saint Laurent) Лука де Мео зазначив, що це рішення підкреслює прагнення тримати Balenciaga в авангарді інновацій та культури.

Мартін Роуз заснувала власний однойменний бренд у Лондоні 2007 року, ставши однією з найвпливовіших фігур у чоловічій моді. Вона відома переосмисленням британських субкультур, вуличного стилю, футбольної естетики та неординарними локаціями для показів — від початкової школи своєї доньки до глухого кутка в північному Лондоні. Одяг її авторства носять Кендрік Ламар, Ріанна, Тімоті Шаламе, Джастін Бібер та Дрейк.