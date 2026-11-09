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Росію повернули на молодіжний ЧС із хокею замість Норвегії — Україна вимагає скасувати рішення

Артем Черничко 09 листопада 2026
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Росію повернули на молодіжний ЧС із хокею замість Норвегії — Україна вимагає скасувати рішення

Міжнародна федерація хокею (IIHF) включила збірну Росії до розкладу майбутнього молодіжного чемпіонату світу (U20) у Канаді, позбавивши місця збірну Норвегії. Про це повідомили в Норвезькій хокейній федерації (NIHF) з посиланням на рішення Спортивного арбітражного суду (CAS), який поновив РФ на змаганнях.

Через це рішення Росію додали до турніру як десяту країну, а Норвегію — як команду з найнижчим рейтингом — примусово перевели до нижчого дивізіону 1А. Генеральний секретар NIHF Петтер Салстен наголосив, що Норвегія послідовно виступає проти участі росіян у міжнародних турнірах до завершення війни проти України. Сама ситуація залишається під питанням, оскільки Канада, яка приймає чемпіонат, раніше заявляла про відмову пускати російських спортсменів.

Рішення IIHF засудив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Він зазначив, що норвезькі хокеїсти вибороли право виступати на чемпіонаті за спортивним принципом, а дії міжнародних функціонерів викликають підозри щодо можливого впливу Москви.

«Міжнародні спортивні бюрократи, які ухвалюють рішення про повернення росіян до міжнародних змагань, заплямовують себе кров’ю та стають співучасниками російських воєнних злочинів. Ми солідарні з Норвегією та вимагаємо скасувати це рішення IIHF. Закликаємо бойкотувати участь Росії в чемпіонаті та припинити міжнародне фінансування федерації у відповідь на це ганебне рішення», — заявив Сибіга.

Фото: Nazreen Banu / Unsplash
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