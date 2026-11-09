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Netflix анонсував приквел «Дивних див» — події серіалу розгортатимуться 1955 року

Артем Черничко 09 листопада 2026
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Стримінговий сервіс Netflix офіційно замовив виробництво спінофу-приквелу під назвою «Дивні дива: Інші світи», який розширить всесвіт містичного серіалу. Про проєкт оголосили під час щорічного святкування Stranger Things Day, пише Hypebeast.

У тизері спінофу показують моторошний нічний пейзаж у штаті Невада, де поруч із попередженням про заборону зйомки лежить покинутий велосипед із радіоприймачем.

Прев'ю відео

Події приквелу розгортатимуться у 1955 році в містечку Меріон, штат Невада — задовго до подій оригінального серіалу. Сюжет розповість про ключові події, що передували контакту Генрі Кріла з потойбічною речовиною, яка надалі перетворила його на Векну.

Шоуранерами та співавторами нового драматичного серіалу виступають творці оригінального проєкту Метт і Росс Даффери разом зі сценаристкою Кейт Трефрі. Перші три епізоди зніме режисер Джо Райт. Зйомки проходитимуть у Нью-Мексико.

Це вже четвертий проєкт у франшизі «Дивних див» поряд із флагманським серіалом, анімаційним спінофом Stranger Things: Tales from ’85 та театральною виставою The First Shadow.

Прем'єра серіалу «Дивні дива: Інші світи» відбудеться на Netflix у 2028 році.

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