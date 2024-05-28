На Печерську реконструюють сквер Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла: яким він буде
У Печерському районі планують капітальний ремонт скверу Дмитра Коцюбайла.
Про це повідомляє "Київзеленбуд".
Нещодавно провели громадські обговорення концепції ремонту скверу.
Основна її ідея – зберегти пам’ять про Героя України. У сквері планують встановити пам’ятні плити та скульптуру на честь Дмитра Коцюбайла.
Також на ділянці заплановано облаштувати дорожньо-стіжкову мережу з покриття ФЕМ, встановити поливо-зрошувальну систему, зовнішнє освітлення, сучасні лави та урни, здійснити озеленення.
Концепція передбачає повну доступність для всіх груп населення. Також у планах облаштувати інклюзивний дитячий майданчик.
Задля безпеки встановлять відеоспостереження та тривожної кнопки.
Нагадаємо, український доброволець, командир 1 ОМБ “Вовки Да Вінчі” Збройних сил України, учасник російсько-української війни, Герой України Дмитро Коцюбайло загинув 7 березня 2023 року в боях за Бахмут.
Візуалізації: "Київзеленбуд"