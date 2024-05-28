Дивіться, як активісти реставрують історичну вивіску “Перукарня” на Подолі

Фонд “Має значення” реставрує історичну вивіску “Перукарня”, що розташована на Подолі.

Перший етап робіт нині завершили — очистили вивіску від залишків фарби, пошліфували та визначили її історичні кольори.

Однак реставратори стикнулися з проблемою: чотири з дев’яти літер буквально розсипалися в руках і не підлягали відновленню. У відмінному стані перебували лише дві букви — “Р” і “У”.

Команда вирішила створити ці літератури з нуля, зберігаючи автентичність інших частин вивіски шляхом реставрації. Для цього вони купили ідентичну вивіску, щоб використати її літери як донорські.

Завершити реставрацію планують 7 червня. Потім вивіску повернуть на будівлю, де вона висить з 1977 року і де досі функціонує перукарня.

Фото: фонд “Має значення”