Суд повернув Києву землю біля озера Видубицьке вартістю понад 28 млн гривень

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Ірина Маймур
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Подільська окружна прокуратура повернула Києву землі водного фонду площею близько 0,8 га. До неї входить частина прибережної захисної смуги озера Видубицьке.

Вартість ділянки — понад 28 млн гривень, повідомляє Київська міська прокуратура.

Прокурори довели, що земля незаконно вибула з комунальної власності поза волею власника — Київської міської ради. Ділянку забудували об'єктами нерухомого майна без дозвільних документів.

У зв'язку з цим Подільська окружна прокуратура звернулась до суду з позовом про усунення перешкод в користуванні та розпорядженні землею комунальної власності.

Господарський суд Києва погодився з доводами прокурора про порушення майнових прав територіальної громади столиці.

“Він зобов’язав товариство усунути перешкоди у користуванні та розпорядженні земельною ділянкою водного фонду шляхом скасування рішення про державну реєстрацію, витребував земельну ділянку на користь Київської міської ради”, — йдеться у повідомленні прокуратури.

Фото: Київська міська прокуратура

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Опубліковано: 30 травня 2024
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