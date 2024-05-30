Суд повернув Києву землю біля озера Видубицьке вартістю понад 28 млн гривень

Подільська окружна прокуратура повернула Києву землі водного фонду площею близько 0,8 га. До неї входить частина прибережної захисної смуги озера Видубицьке.

Вартість ділянки — понад 28 млн гривень, повідомляє Київська міська прокуратура.

Прокурори довели, що земля незаконно вибула з комунальної власності поза волею власника — Київської міської ради. Ділянку забудували об'єктами нерухомого майна без дозвільних документів.

У зв'язку з цим Подільська окружна прокуратура звернулась до суду з позовом про усунення перешкод в користуванні та розпорядженні землею комунальної власності.

Господарський суд Києва погодився з доводами прокурора про порушення майнових прав територіальної громади столиці.

“Він зобов’язав товариство усунути перешкоди у користуванні та розпорядженні земельною ділянкою водного фонду шляхом скасування рішення про державну реєстрацію, витребував земельну ділянку на користь Київської міської ради”, — йдеться у повідомленні прокуратури.

Фото: Київська міська прокуратура