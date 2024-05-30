Дивіться, як виглядатиме центр реабілітації на Київщині, який візуалізували діти

Архітектурне бюро АІММ розробило візуалізації реабілітаційного центру БФ “Голоси дітей” спільно з підлітками з Дитячої креативної ради фонду. Центр збудують у Дзвінковому на Київщині.

Про це повідомляє БФ “Голоси дітей”.

Центр надаватиме психосоціальну підтримку сім’ям із дітьми, які пережили травматичні події. Його концепцію центру створили на шести принципах – “замкненість” середовища, адаптивність та варіативність, дитиноорієнтований масштаб, безпека й інклюзивність.

Діти уявляють реабілітаційний центр як простір з високою сенсорністю. Вони хочуть, щоб він був оснащений ліфтами й пандусами, мав підземні укриття з повноцінними кімнатами для заходів, окремий простір з книжками, кухню на вулиці, будиночок на дереві і кота.

Крім основної та адміністративної будівель, в центрі будуть спортивний комплекс, літня кухня, амфітеатр, місця для тварин, а також альтанки й дитячі майданчики.

Будівництво центру частково профінансувала благодійна ініціатива Bandle for Ukraine. Також до реалізації проєкту залучили девелопера Alterra Group.

Візуалізації: БФ “Голоси дітей”