Дивіться, як виглядатиме центр реабілітації на Київщині, який візуалізували діти

101
Ірина Маймур
share share

Архітектурне бюро АІММ розробило візуалізації реабілітаційного центру БФ “Голоси дітей” спільно з підлітками з Дитячої креативної ради фонду. Центр збудують у Дзвінковому на Київщині.

Про це повідомляє БФ “Голоси дітей”.

Центр надаватиме психосоціальну підтримку сім’ям із дітьми, які пережили травматичні події. Його концепцію центру створили на шести принципах – “замкненість” середовища, адаптивність та варіативність, дитиноорієнтований масштаб, безпека й інклюзивність.

Діти уявляють реабілітаційний центр як простір з високою сенсорністю. Вони хочуть, щоб він був оснащений ліфтами й пандусами, мав підземні укриття з повноцінними кімнатами для заходів, окремий простір з книжками, кухню на вулиці, будиночок на дереві і кота.

Крім основної та адміністративної будівель, в центрі будуть спортивний комплекс, літня кухня, амфітеатр, місця для тварин, а також альтанки й дитячі майданчики.

Будівництво центру частково профінансувала благодійна ініціатива Bandle for Ukraine. Також до реалізації проєкту залучили девелопера Alterra Group.

Візуалізації: БФ “Голоси дітей”

Як вам проєкт, який створили діти?
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 30 травня 2024
share share
На Львівщині реабілітаційний центр Unbroken розширять: візуалізації На Львівщині реабілітаційний центр Unbroken розширять: візуалізації На місці знесеного “храму-МАФу” біля Десятинної церкви проведуть археологічні дослідження На місці знесеного “храму-МАФу” біля Десятинної церкви проведуть археологічні дослідження Ploom X Advanced: новий гаджет для нагрівання тютюну Ploom X Advanced: новий гаджет для нагрівання тютюну Київське метро збільшує інтервал руху між поїздами через дефіцит робітників Київське метро збільшує інтервал руху між поїздами через дефіцит робітників
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.