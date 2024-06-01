В Києві відкривають найбільший безкоштовний простір для відпочинку на авто

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Наталія Габрух
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1 червня в Києві на Льодовому стадіоні відкриється найбільший в Україні простір для відпочинку на авто. Він займає площу 12 000 квадратних метрів.

Про це повідомляє організатор “Стадіон культури”.

У просторі можна розмістити до 200 автомобілів. В'їзд для усіх гостей — безкоштовний.

На відвідувачів чекатиме фудкорт, бар, кава, кальян.

В межах соціальної програми організатори запускають благодійний проєкт для ВПО “Свої для своїх” — за його умовами, кава та ласощі для внутрішніх переселенців будуть зі знижкою 50%. З понеділка по п’ятницю з 18:00 до 23:00, крім вихідних та святкових днів.

Щоб отримати знижку потрібно надати довідку ВПО у паперовому вигляді або у додатку “Дія”. Також знижка діятиме для учасників бойових дій.

Адреса: пр. Академіка Глушкова, 9.

Режим роботи: щодня з 18:00 до 23:00

Фото: скриншот з відео

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Опубліковано: 01 червня 2024
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